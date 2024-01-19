1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутском гарнизонном суде приговорил к 19 годам колонии строгого режима 26-летнего жителя Усть-Илимска Руслана Зинина, который в сентябре 2022 года устроил стрельбу в городском военкомате и ранил военкома. О приговоре сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».

Зинина признали виновным в совершении теракта, незаконном хранении оружия и его изготовлении (пункт «в» ч. 2 ст. 205 УК, ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 223 УК). Прокуратура запрашивала для него 20 лет лишения свободы.

Как отмечает «Зона солидарности», первые семь лет срока Зинин проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Руслан Зинин устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября 2022 года, через пять дней после объявления частичной мобилизации. Зинин трижды выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева, который был госпитализирован, после чего разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее. В ноябре 2022 года военкома выписали из больницы.

Изначально по факту стрельбы в усть-илимском военкомате было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Сам Зинин утверждал, что своим поступком хотел предотвратить мобилизацию своего двоюродного брата.

«Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — писал он в письме из СИЗО.

В октябре 2023 года Росфинмониторинг внес Зинина в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.