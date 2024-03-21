Прокуратура Новосибирской области посчитала мягким назначенное актеру Никите Кологривому наказание в виде семи суток ареста и собирается обжаловать решение суда, потребовав увеличить срок ареста до 15 суток. Об этом сообщило местное издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура не согласна с принятым судом решением в связи с мягкостью назначенного административного наказания, будет подан протест», — сообщили изданию в прокуратуре.

Ранее суд в Новосибирске назначил Кологривому семь суток ареста по административному протоколу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Прокуратура просила суд арестовать актера на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка. Адвокат Кологривого отмечал, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на исполнении им рабочих обязанностей, а именно участии в съемках.

По сообщению прокуратуры, суд установил, что в ночь на 19 марта Кологривый в одном из баров Новосибирска «выражал явное неуважение к обществу», выражаясь «грубой нецензурной бранью». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер спровоцировал конфликт, в ходе которого оскорблял работников бара, наносил удары бармену и официанту, а также ходил по заведению с голым торсом.

Как сообщало издание «Абзац», в какой-то момент звезда сериала «Слово пацана» подошел к сотруднице ресторана, которая уже закрыла смену, лег к ней на колени и «стал склонять к близости». После того, как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Кроме того, по словам очевидцев, актер стал заламывать руки официантке и совершать «действия интимного характера».

Сам Кологривый 21 марта заявил в зале суда, что он «готов покаяться» и хотел бы, чтобы суд его «пощадил», «если это возможно». Свое поведение в баре он объяснил алкогольным опьянением и усталостью. Актер также записал видеообращение, в котором извинился перед подписчиками и зрителями, заявив, что своей вины не отрицает.

«Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю, я лишь скажу, что я очень устал. <…> Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять», — сказал актер.

Он заявил о намерении доказать, что он — «достойный член общества», и выразил благодарность за поддержку.

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый наиболее известен по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана». Актеру 29 лет.