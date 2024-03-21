Суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве, передает ТАСС. На него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) после скандала в одном из баров Новосибирска.

Прокуратура попросила суд арестовать актера на срок в 15 суток за грубое нарушение общественного порядка. Адвокат Кологривого, в свою очередь, заявил, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на исполнении им рабочих обязанностей, а именно участии в съемках.

Во время заседания Кологривый сказал, что «готов покаяться».

«Много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно»,— заявил он.

Свое поведение в баре он объяснил алкогольным опьянением и усталостью. По словам Кологривого, 20 марта у него должна была состояться встреча с детьми в местной больнице. Кроме того, актер планировал посетить храм Александра Невского.

После заседания Кологривый сказал, что расстроен семью сутками ареста, ведь очень хотел увидеть дочь, передает Mash.

Конфликт в баре Новосибирска

В ночь на 19 марта Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в баре Tangiers Lounge. В частности, он пытался склонить к близости официантку, а после того, как девушка оказала сопротивление, актер укусил ее за ногу, писал «Абзац». Конфликт с участием артиста попал на видео.

Агент Кологривого в разговоре с NEWS.ru заявила, что произошедший в баре конфликт был улажен по согласию сторон. «[Кологривый] извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — сказала представитель актера.

20 марта новосибирская полиция составила на Кологривого протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), актера поместили в спецприемник.