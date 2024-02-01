Восемь лет колонии общего режима запросила прокуратура для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении средств в особо крупном размере. По этому же уголовному делу гособвинение просит приговорить экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева к 6,5 годам лишения свободы. Оба фигуранта дела признали свою вину и сотрудничали со следствием, но это не обеспечило им смягчающих обстоятельств, отмечает защита.

Как пишет «Коммерсант» («Ъ»), прокурор потребовал практически максимального срока наказания для Раковой — по статье о мошенничестве (ст. 159 УК) предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет.

Кроме того, по данным издания, в ходе прений сторон гособвинение попросило назначить для бывшего замминистра просвещения не только реальное наказание в виде восьми лет лишения свободы, но и штраф в миллион рублей, а также лишение права на три года занимать государственные должности.

В отношении другого фигуранта дела о хищении средств — бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зверева — прокуратура помимо наказания сроком на 6,5 лет в колонии, настаивает на штрафе в размере миллиона рублей.

Ракова и Зверев — фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо них в числе обвиняемых числятся исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Зак, экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Для каждого из них прокуратура также просит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2018 по 2020 года организовали масштабную схему хищения бюджетных средств. Речь идет сразу о нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением денег Фонда новых форм развития образования, которые выделялись на федеральный проект «Учитель будущего».

«Шанинка», как считает гособвинение, выступала заказчиком проекта и фальсифицировала отчеты. Другие эпизоды связаны с фиктивным трудоустройством сотрудников в подразделения РАНХиГС и незаконным получением оплаты. Уголовное дело возбудили в 2021 году.

В середине 2022 года Ракова признала вину по делу о мошенничестве, написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб. По информации «Ъ», она возместила почти 23 млн рублей, позже ее отпустили из СИЗО под домашний арест. Также полностью признал вину 70-летний Сергей Зуев, его перевели под домашний арест в августе 2022 года.

По мнению адвоката Ивана Федотова Марины Ярош, гособвинитель «случайно или умышленно» забыл о смягчающих обстоятельствах. Прокурор не учел сотрудничество обвиняемым со следствием и возмещение ущерба, считает защита.

Адвокат Сергея Зуева Дмитрий Кравченко в беседе с «Ведомостями» заявил, что сторона защиты не согласна с прокурором и выскажется об этом в прениях на следующем заседании.