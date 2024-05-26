Для Израиля абсолютно законно иметь цель победить палестинское движение ХАМАС, но методы борьбы должны соответствовать международному праву. Об этом в интервью The Times заявил главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.

«Другое дело, когда гражданские лица становятся преднамеренными объектами нападения. Невозможно иметь общий план коллективного наказания. <…> Это опасный момент в международном масштабе, и если мы не будем придерживаться закона, нам не за что будет цепляться», — сказал он.

Прокурор МУС привел в пример конфликт в Северной Ирландии во второй половине XX века, когда ирландцы пытались убить бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, и совершили покушение на нескольких депутатов. После этого британцы не предложили «сбросить 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд», напомнил он. Хан считает, что Израилю нужна такая же сдержанность в борьбе с ХАМАС на территории Газы.

Представитель МУС также прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что выдача ордера на арест израильских чиновников будет бесполезной. Хан отметил, что «работа прокуроров — не заводить друзей».

«Мы должны выполнять свою работу независимо от того, аплодируют нам или осуждают. Мы должны подчеркнуть равную ценность каждого ребенка, каждой женщины, каждого гражданского лица в мире, который становится все более поляризованным, и если мы не сделаем этого, какой от нас смысл», — отметил Хан, говоря о работе МУС.

Высказывание генпрокурора прокомментировала международного уголовного суда официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», — написала она в своем телеграм-канале.

Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС по делу о военных преступлениях, совершенных в 2023 году.

Израильских политиков и лидеров ХАМАС обвиняют в «истреблении» палестинского народа и намеренном морении голодом граждан Газы, а также в отказе доставки гуманитарной помощи и причастности к «преднамеренному нападению на мирных жителей в условиях конфликта».

США и Израиль отвергли эти претензии, назвав их «возмутительными и позорными».