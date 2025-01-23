Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился к суду с ходатайством о выдаче ордеров на арест лидера «Талибана»* Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Афганистана Абдулы Хаккани. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МУС.

Карим Хан подозревает их в совершении преступлений на гендерной почве. По данным МУС, преследование женщин на всей территории Афганистана якобы продолжается с 15 августа 2021 года по сегодняшний день.

По словам прокурора, за этим следуют «многочисленные серьезные нарушения основных прав, <…> в том числе на физическую неприкосновенность и автономию, на свободное передвижение и свободу выражения мнения, на образование, на частную и семейную жизнь и на свободу собраний».

Прокурор также утверждает, что «Талибан»* «жестко подавляет» предполагаемую оппозицию, включая «убийства, тюремное заключение, пытки <…> и другие бесчеловечные действия».

Вскоре будет подан дополнительный запрос в отношении других высокопоставленных членов «Талибана»*, добавили в МУС.

Афганские женщины и правозащитницы заявили CNN, что новость о потенциальном возбуждении уголовных дел против высокопоставленных представителей «Талибана»* дает надежду, что «наши голоса не забыты, что мир все еще слышит наш призыв к равенству и справедливости».

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году. После этого в стране были упразднены многие структуры власти, в том числе министерство по делам женщин. На его месте открыли министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока.

В августе 2024 года правительство Афганистана выпустило первую Декларацию законов о пороках и добродетелях, значительный раздел которой посвящен указам о правах женщины в стране. Согласно документу, гражданкам Афганистана строго запрещается появляться в общественных местах с непокрытым лицом, говорить и в одиночку передвигаться на общественном транспорте, в том числе и на такси.

В одном из последних указов правительства движения «Талибан»* говорится, что новые здания не должны строиться с окнами, через которые можно видеть женщин. Существующие здания с окнами должны быть замурованы или закрыты крышами.

«Вид женщин, работающих на кухнях, во дворах или собирающих воду из колодцев, может привести к непристойным действиям», — передает CNN слова председателя правительства Забихулла Муджахида.

Ни одна страна официально не признает «Талибан»* законными правителями Афганистана. Но некоторые страны, включая Россию, Китай и Пакистан поддерживают с талибами* отношения, пишет CNN. При этом в России «Талибан»* по-прежнему признан запрещенной террористической организацией.

*запрещенная в России террористическая организация