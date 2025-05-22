Прокуратура запросила десять лет лишения свободы для блогера Валерии Федякиной, известной также, как Битмама. Об этом сообщают «Известия».

Помимо этого, Федякиной продлили арест по делу об особо крупном мошенничестве до конца августа 2025 года.

По данным следователей, блогер создала финансовую пирамиду, в рамках которой переводила за границу деньги без соблюдения валютных ограничений и в обход валютного контроля. Как следует из материалов дела, обвиняемая переводила вырученные наличные деньги в криптовалюту с целью дальнейшей отправки в Объединенные Арабские Эмираты.

Сообщается, что эта схема принесла Федякиной миллионы долларов. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено в сентябре 2023 года после заявления со стороны инвестора Гагика Гулакяна.

По словам Гулакяна, среди прочих услуг Федякиной была «перестановка денежных средств» для предпринимателей, которые потеряли возможность проводить банковские операции за рубежом.

Потерпевший также рассказал, что проблемы в работе с Федякиной возникли в конце августа 2023 года. Как утверждается в материалах следствия, она не выполнила своих обязательств по конвертации, переводам и уплате вознаграждения, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Федякина была задержана 15 сентября 2023 года на шестом месяце беременности. Правоохранительные органы приняли решение о ее задержании в связи с планами женщины отправиться в ОАЭ, где Федякина уже оформила вид на жительство.

Общий объем похищенных Федякиной средств оценивается на сумму более 2,2 млрд рублей. Обвиняемая не признала свою вину в суде. В ходе рассмотрения ее дела женщина родила дочь в спецроддоме, в настоящий момент они вместе находятся в СИЗО.