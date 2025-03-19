Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли в квартире дома в соседнем городе Назарово, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет», — говорится в сообщении.

Девушку доставят в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.

Девушка пропала 18 марта, после чего ее родители получили видеозапись, на которой школьница сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «Вагнером» и неким «дядей Юрой по прозвищу Комар», которого она якобы обманула на 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». Она попросила перевести за свой выкуп 500 тыс. рублей.

19 марта родители школьницы получили новое видео, на котором девушка называет дату и время, говорит, что с ней все хорошо и она хочет домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В поисках школьницы были задействованы более 150 человек.

Следователи установили место на кладбище, откуда снимался первый ролик с участием школьницы и обнаружили там только следы самой девочки. Водитель такси, который подвозил ее до кладбища, сообщил, что девочка села в машину одна около жилого дома в Ачинске. Она не разговаривала во время поездки, при этом пользовалась наушниками и телефоном.

В СК предположили, что девушка могла сама записать видеозапись на кладбище и находиться там в момент съемки одна. Источник «Известий» утверждает, что школьницу не похищали. Shot пишет, что девушка «сидела в съемной квартире» в Назарово. Девушка уехала туда на такси, которое высадило ее возле местной гостиницы «Заря», сообщает NGS24.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края. При этом школьница не заходила внутрь, ни с кем не общалась и не пыталась заселиться, а «ушла куда-то дальше». Все это время она была одна, уточняет издание.