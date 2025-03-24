Спортсменку Анну Цомартову, которая в феврале 2024 года пропала в Дагестане, объявили в международный розыск. Об этом 161.RU сообщила мама девушки сразу после того, как следователь из СК Москвы получил документы на руки.

Следователь не исключает, что Цомартову могли вывезти по морю, поскольку она пропала с пляжа. Рассматривается в том числе версия о похищении.

Поводом для объявления спортсменки в международный розыск стали результаты независимой экспертизы фотографии, на которой была запечатлена похожая на Цомартову девушка. Снимок был сделан летом 2024 года в женском вагоне метро в Дубае — на нем девушка сфотографирована со спины, ее лицо скрывается за маской. Автор фотографии рассказывала, что попыталась заговорить с пассажиркой и назвала ее Аней, но та ответила по-русски, что женщина обозналась.

«Это невероятное сходство. Женщина сказала, что девушка вышла из вагона и подошла к информационной стойке. Насколько это всё правда, мы не знаем… Мы сразу обратились в Следственный комитет и передали им фото», — говорила мама Цомартовой.

В результатах экспертизы указано, что 100% сходства невозможно установить из-за закрытого маской лица. Но эксперты установили полное типажное сходство с Анной Цомартовой. В частности, указано сходство по фигуре, телосложению, росту волос и чертам лица, очертанию ушных раковин и прочего, передала слова следователя мать спортсменки.

Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024 года она приехала в Каспийск на первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по муай-тай.

Девушка проиграла бой в полуфинале, уступив сопернице из Ставропольского края. По словам родственников спортсменки, это было ее первое поражение за десять лет, писала Baza.

Вечером Цомартова вышла из дворца спорта имени Али Алиева, где проводился турнир, и отправилась на побережье Каспийского моря. В последний раз ее видели в 18:37 на берегу моря. В ту же ночь мать девушки обратилась в полицию Дагестана с заявлением о пропаже дочери.

Родственники и тренер Цомартовой отрицали возможность суицида. В воде тело спортсменки не нашли. Спустя полгода с начала расследования материалы уголовного дела Анны передали в федеральный СК.