Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме, на нем будут присутствовать только близкие родственники. Об этом сообщает ТАСС со ссыдкой на источник, близкий к окружению актера.

«Будет прощание в храме. Но СМИ в храм родственники просят не впускать. Лишь с улицы можно снимать. Но какой храм, пока не дали информацию», — сказал собеседник агентства.

Олег Стриженов, известный широкой публике по фильму «Звезда пленительного счастья», умер 9 февраля в возрасте 95 лет. О его госпитализации стало известно 7 февраля.

Shot утверждал, что у актера произошел ишемический инсульт, или инфаркт мозга, после чего он около месяца провел в больнице под наблюдением врачей. Александр Стриженов заявил, что отцу стало лучше, но в силу возраста тот «проходит плановые разные обследования».

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске и через шесть лет с родителями и братьями переехал в Москву. После окончания седьмого класса он устроился помощником механика в Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ), а в 16 лет отправился на «трудовой фронт» — строить Павелецкий вокзал и прокладывать железную дорогу для электричек.

В 1955 году вышел фильм «Овод», где он сыграл главную роль. Кинолента вошла в тройку лидеров кинопроката, собрал почти 40 млн зрителей.

С 1966 по 1976 годы Стриженов состоял в труппе МХАТа, а в 1977-м вернулся в труппу Театра-студии киноактера (ныне — Мастерская «12» Никиты Михалкова), где провел все последующие годы.

На счету Стриженова более трех десятков ролей в кино. Наибольшую известность, помимо «Овода», ему принесли роли в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Его последняя роль — директора отеля в фильме 2004 года «Отель “Пять звезд”».