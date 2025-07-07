Жительница Свердловской области получила условный срок за истязание несовершеннолетних приемных детей, которых она, по данным следствия, систематически избивала, а однажды заставила убирать снег одетыми не по погоде и не впускала обратно в дом. Об этом сообщил RTVI старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга.

Женщина 1982 года рождения была опекуншей пятерых детей, с которыми жила сначала в Екатеринбурге, затем, с января 2021-го по ноябрь 2022 года, в поселке Белоярский. По данным следствия, она совершала над детьми разные насильственные действия, причиняя им физические и психические страдания.

В частности, 21 марта 2022 года она заставила троих детей от 10 до 14 лет выйти на улицу при минусовой температуре в неподходящей одежде и убирать снег на придомовом участке, при этом не разрешала вернуться в дом. Как установили следствие и суд, опекунша поступила так с ним из личной неприязни и потому что руководствовалась «ложным пониманием воспитательного процесса». Дети, испытавшие физическую боль из-за воздействия низкой температуры на организм, были вынуждены попросить помощи у соседки.

После этого правоохранительные органы получили информацию о нарушении прав детей в этой семье. Был проведен комплекс следственных мероприятий, от осмотров места происшествия, опросов детей, приемной матери и более 20 свидетелей до судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.

Опекунство женщины было прекращено. Ей предъявили обвинение в истязании двух и более несовершеннолетних, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК). За это предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Дело рассматривал Белоярский районный суд Свердловской области. Как сообщает региональная прокуратура, гособвинитель среди прочего представил суду доказательства, что приемная мать кричала на детей, оскорбляла их и регулярно наказывала по малейшим поводам, нанося телесные повреждения. Также она в качестве наказания запирала детей в подвале дома, в том числе на ночь. При этом она запрещала им рассказывать что-либо посторонним и применяла угрозы, которые несовершеннолетние воспринимали реально.

Женщина вину не признала. Суд, однако, счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Бывшей опекунше назначили четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал в пользу пострадавших детей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 15 дней на обжалование.