Одна из девочек, пострадавших в результате нападения подростка с молотком в подмосковном Домодедово, умерла в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

«Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Прости нас, девочка», — написала детский омбудсмен.

Как уточняет телеграм-канал Baza, речь идет о младшей из девочек. Вторую пострадавшую в результате нападения выписали из больницы, уточнила Мишонова.

11 июля 16-летний подросток совершил нападение на двух девочек 13 и 16 лет в лесу около СНТ городского округа Домодедово. В МВД сообщили, что нападавший распылил газовый баллончик в сторону девочек и несколько раз ударил их по голове молотком. Одной из пострадавших удалось убежать от злоумышленника и рассказать о произошедшем родителям. По данным KP.RU, это была старшая из девочек. Младшую позже нашли в лесу без сознания, ее госпитализировали в реанимацию.

После нападения подросток скрылся в лесу. На следующий день его задержали сотрудники полиции, а затем арестовал суд. Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), он признал вину. Во время допроса юноша заявил что мотивом его действий была «мизогиния, ненависть к женщинам».