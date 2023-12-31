В селе Грушевское Ставропольского края задержали четверых местных жителей, которые включили музыку и станцевали лезгинку около мемориала «Братская могила». Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, четверо молодых людей «станцевали национальный танец» у мемориала 27 декабря.

Против задержанных возбудили уголовное дело об осквернении воинских символов России, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 354.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

По данным телеграм-канала Astra, задержанным от 17 до 20 лет. Канал утверждает, что, среди прочего, молодые люди ели семечки, шелуху от которых выкинули около Вечного огня. Это также послужило поводом для возбуждения против них уголовного дела, пишет Astra.

В июне 2022 года в Калининграде задержали подозреваемого в попытке приготовить курицу на Вечном огне воинского мемориала — братской могилы советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга.