В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда.

«Вам известно, что в отношении вас возбуждено еще одно уголовное дело, вы проходите по нему в статусе подозреваемого?» — спросил экс-адвоката судья Алексей Дерепко.

Пашаев подтвердил, что ему известно об этом, но не стал приводить каких-либо подробностей.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, речь идет о втором эпизоде мошенничества, который вменяется бывшему адвокату. Сообщается, что в качестве потерпевшего по новому делу проходит человек по фамилии Захаров, который не смог присутствовать на судебном заседании.

По словам представителя интересов Пашаева, экс-адвокат не признает свою вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов.

Заседание военного суда было решено провести в закрытом режиме. Перед этим стало известно, что Пашаев был ранее судим на один год ограничения свободы. По словам самого экс-адвоката, в 2018 году суд признал его виновным по ст. 330 УК (самоуправство). Через три месяца после оглашения приговора судимость была снята, рассказал Пашаев. Он также добавил, что до задержания был командиром танка в звании «младший сержант».

Военный суд арестовал Пашаева в октябре 2024 года по обвинению в мошенничестве на сумму, превышающую 46 млн рублей. По версии следствия, такую сумму он попросил у предпринимателя Алексея Блиновского за то, чтобы освободить от уголовной ответственности самого бизнесмена, а также его супругу, «королеву марафонов» Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов.

В ходе очной ставки с экс-адвокатом Блиновский признался, что передал ему $100 тыс. По версии следствия, Пашаев получил от него не менее 18,5 млн рублей и 300 тыс. рублей.

В соответствии со статьей, которая вменяется Пашаеву, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сам экс-адвокат не признал вину и назвал дело «заказным».

В 2023 году Пашаев записался добровольцем на военную операцию. В апреле 2024 года он рассказал, что участвует в боевых действиях вместе с Блиновским.

Ранее Пашаев был лишен адвокатского статуса после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП, во время которого заслуженный артист России находился в нетрезвом состоянии. В 2020 году актера приговорили к восьми годам колонии.