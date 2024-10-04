Бывший адвокат Эльман Пашаев отказался сотрудничать со следствием, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием», — заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что по делу Пашаева допросили трех свидетелей. Об этом в конце сентября также сообщало РИА Новости. По словам собеседника агентства в силовых структурах ДНР, трех сослуживцев экс-адвоката вызвали из подразделения в районе Угледара и увезли для допроса в Москву. До этого следователи также допросили одного из командиров Пашаева.

По информации изданий, расследование дела бывшего адвоката продолжается, идет сбор доказательств.

2 октября Второй западный окружной военный суд признал законным арест Пашаева и отклонил апелляционную жалобу, уточняло РИА Новости.

В отношении Пашаева заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-адвокату грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие считает, что Пашаев пообещал супругу арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской Алексею, также являющемуся фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, за денежное вознаграждение помочь избежать ответственности.

По данным СК, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что сможет прекратить уголовное преследование в отношении Алексея и Елена за определенную сумму денег. По данным источника РИА Новости, речь шла о сумме более 45 млн рублей, и в итоге юрист присвоил «18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов США».

Пашаева задержали 17 сентября, на следующий день его арестовали по делу о мошенничестве на два месяца.

После лишения адвокатской лицензии в 2023 году Пашаев заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Согласно данным из канала экс-адвоката, он был командиром танка с позывным «Дядя Эльман» в составе батальона «Панцирь» 5-ой ОМСБр.

В конце июня бывший адвокат рассказал, что находится в зоне боевых действий вместе с Алексеем Блиновским, который отправился служить по контракту в апреле 2024 года, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

В середине июля Пашаев получил ранение, попав под удар беспилотника во время поездки с сослуживцем на автомобиле в районе Марьинки. Сообщалось, что он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника.