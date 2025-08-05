Против оппозиционера Максима Каца* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Дело в отношении Каца* возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

В СК уточнили, что за последний год Кац* дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). По версии следствия, оппозиционер «неоднократно уклонился» от исполнения обязанностей иноагента.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Каца* в розыск, говорится в пресс-релизе. В настоящий момент оппозиционер находится за пределами России.

Максиму Кацу* 40 лет. В Москве он занимал должность депутата муниципального собрания района Щукино. Оппозиционер покинул территорию России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В июле 2022 года Минюст внес Каца* в реестр иностранных агентов. В графе, посвященной сведениям о его иностранных источниках, ведомство указало Украину.

В августе 2023 года суд в Москве заочно приговорил Каца* к восьми годам колонии по делу о фейках про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), которое было возбуждено из-за видеоролика, посвященного событиям в украинском городе Буча.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов