Глава свердловской редакции новостного сайта URA.RU Денис Аллаяров стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Коммерсантъ-Урал», ссылаясь на источники, уточняет, что журналист за деньги получал оперативные сводки от сотрудника полиции. В отношении последнего заведено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ), пишет издание.

Утром 5 июня сотрудники силовых структур провели обыск в екатеринбургской редакции URA.RU, конфисковав всю технику. Также следственные мероприятия прошли дома у сотрудников издания. Наряду с Денисом Аллаяровым были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, специализирующиеся на криминальной хронике. После допроса в Следственном комитете их отпустили, оставив в качестве свидетелей. Позднее Аллаярова повторно задержали.

Как писал URA.RU, в ходе проведения обыска сотрудники силовых структур, применив физическую силу к Аллаярову, разблокировали его мобильный телефон. Кроме того, они интересовались у руководителя портала причинами, по которым журналисты вели фотосъемку, как на работу идут начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор региона Денис Паслер.

Согласно информации URA.RU, в ходе обысков в офисе редакции сотрудники следственных органов первоначально препятствовали проходу адвокатов, мотивируя это тем, что соответствующее разрешение находится в компетенции некоего «старшего», который «отошел». Тем не менее, позднее журналистам удалось добиться разрешения на присутствие защитников.

По данным ТАСС, полученным от источников в правоохранительных органах, проводимые следственные действия, вероятно, обусловлены арестом экс-полицейского, который мог предоставлять сотрудникам СМИ конфиденциальную информацию, содержащуюся в оперативных сводках.

Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, журналистам URA.RU может быть предъявлено серьезное обвинение в связи с неправомерным доступом и использованием конфиденциальных сведений, включая личные данные.

Российский союз журналистов выразил свое осуждение в связи с проведенными обысками в издании URA.RU. В организации выразили поддержку коллегам и назвали недопустимыми применение к журналистам силы и отказ в доступе к ним адвокатов.

Действия сотрудников силовых структур подвергла критике и член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, акция силовиков представляет собой стремление уничтожить журналистику в конкретном регионе и установить контроль над местной повесткой.