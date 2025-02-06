Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, Максакова* не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube.

Оперная певица проживает за границей, в 2016 году певица Максакова* переехала из России на Украину. В 2011-2016 годах она была депутатом Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия», входила в комитет по культуре. В начале 2017 года певицу исключили из партии. В мае 2023 года Минюст России внес Максакову* в реестр иноагентов. Согласно данным ведомства, она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Уголовное дело против Максаковой* завели в начале сентября 2024 года. Поводом для этого стало видео, размещенное певицей на платформе YouТube, в котором она призывала финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В декабре Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* по обвинению в призывах к деятельности против России.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов