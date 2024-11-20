Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), передает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Карелии.

«Уголовное дело в отношении Любарского возбуждено по части 6 статьи 290 УК. В настоящее время проводятся обыски», — сообщили агентству в пресс-службе СУСК.

По указанной статье может грозить до 15 лет тюрьмы. По данным телеграм-канала «Онежские шхеры», Любарский доставлен в Следственный комитет.

Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет о взятке в «несколько десятков миллионов» рублей, которые экс-глава города якобы получил в рамках соглашения с петрозаводской компанией «Диетгрупп», поставляющей питание в больницы и поликлиники. Посредником при передаче денег, по информации канала, был депутат карельского заксобрания Виталий Красулин. В мае его арестовали по обвинению в даче крупной взятки сотруднику ФСБ.

Любарский был мэром Петрозаводска два года, с мая 2021-го, и покинул пост в июне 2023-го. Тогда же он объявил на своей странице во «ВКонтакте», что намерен в качестве добровольца вступить в чеченский батальон «Ахмат», бойцы которого участвуют в военной операции на Украине.

Как рассказал Любарский, во время отпуска он прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. Бывший глава города опровергал появившиеся в местных СМИ и соцсетях слухи о том, что таким образом он пытался скрыться от якобы грозившего ему уголовного преследования.

В начале ноября стало известно, что Любарский госпитализирован после ранения. Как написал в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков, в ночь на 4 ноября в «буханку», на которой экс-мэр ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга», Любарский получил «сквозное ранение руки». Спустя шесть дней Парфенчиков опубликовал фото Любарского рядом с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым, наградившим его орденом «Ахмат-спецназ».

В середине сентября указом президента Владимира Путина Любарский был награжден медалью Суворова, которую военнослужащие получают за личное мужество и отвагу.