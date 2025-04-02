Депутаты нижней палаты парламента Казахстана, представляющие правящую партию «Аманат», на пленарном заседании 2 апреля обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением запретить организации с иностранным финансированием, если их деятельность «противоречит национальным ценностям» и они «пытаются дестабилизировать обстановку в стране». Об этом сообщает корреспондент RTVI.

В своем запросе депутаты предлагают «Агентству по финансовому мониторингу, Министерству финансов и соответствующим государственным органам немедленно выявить иностранные фонды, действия которых направлены на вмешательство во внутреннюю политику страны, и принять соответствующие меры». А в случае «если иностранные организации вмешиваются в наши внутренние дела, финансируют проекты, которые противоречат нашим национальным ценностям, и пытаются дестабилизировать обстановку в стране, то их деятельность должна быть запрещена», говорится в документе.

По словам депутата мажилиса Едила Жанбыршина, «доминирующие в геополитике государства не только преследуют собственные интересы и политическое влияние, но и используют различные методы и подходы для их достижения».

«Радикальные феминистские, ЛГБТ*- и субкультурные движения, чья деятельность направлена на разрушение национальных ценностей, целенаправленно и систематически финансировались миллионами долларов США», — заявил Жанбыршин.

По мнению депутата, эти организации вносят в казахстанскую политическую повестку национализм, религиозный раскол, местничество и трайбализм.

Как следует из депутатского запроса, речь идет прежде всего о работающих в Казахстане структурах, получавших финансирование по линии USAID. «За последнее десятилетие USAID выделил более 150 миллионов долларов США на оказание влияния на внутреннюю политику Казахстана, — заявил депутат Жанбыршин. — Даже Конгресс США рассматривает вопрос о прекращении деятельности Агентства по международному развитию (USAID)» .

Кроме иностранных структур, Жанбыршин и депутаты партии «Аманат» обратили внимание и на деятельность казахстанских НПО.

«Некоторые наши неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, распространяют негативную и зачастую ложную информацию о ситуации в нашей стране. Они сообщают своим зарубежным спонсорам, что у нас якобы нарушаются права человека, ограничивается свобода слова, и что страна находится на грани катастрофы. При этом они не предоставляют никаких доказательств и необоснованно сравнивают нашу ситуацию с положением в отсталых странах. Развитие Казахстана им невыгодно, так как это мешает им получать личную прибыль от их так называемого „гуманитарного бизнеса“», — говорится в депутатском запросе.

В качестве аргумента Жанбыршин привел выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на прошедшем в середине марта Национальном курултае, где речь шла о принципах формирования внутренней политики. Там глава государства заявил, что «утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики». Исходя из этого, «нужно всегда учитывать то, что происходит за рубежом, но мы должны ориентироваться, прежде всего на свою внутреннюю повестку. Для защиты своих национальных интересов мы должны и далее действовать прагматично, рационально», подчеркнул Токаев.

Илья Никитин

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России