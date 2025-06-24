Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, которые дискредитируют традиционные ценности. Под действие ограничений попадут видеосервисы и онлайн-кинотеатры. Инициативу поддержали 398 депутатов, против проголосовали 13, передает корреспондент RTVI.

В случае реализации одобренной в первом чтении инициативы фильму могут отказать в выдаче прокатного удостоверения, если в нем есть материалы, которые отрицают или дискредитируют традиционные российские ценности. Кроме того, Минкульт получит право менять уже выданные удостоверения, чтобы обновлять информацию о запрете распространения конкретных картин.

Что касается владельцев онлайн-кинотеатров, то они должны будут показывать только фильмы с прокатными удостоверениями. Документ также предлагает приравнять размещение фильма на стриминговой платформе к его демонстрации в кинотеатре.

Во время обсуждения первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин назвал кинематограф «мощным проводником ценностей и смысла», в том числе для молодежи.

«Этим смыслам должно уделяться самое пристальное внимание, и делать это необходимо заблаговременно, еще до премьеры фильма и сериала. Для этого у государства есть эффективный способ, эффективный инструмент, который уже используется 30 лет. Это прокатное удостоверение, которое выдается министерством культуры», — отметил он.

Авторы законопроекта, добавил Горелкин, предлагают дополнить перечень оснований для отказа в выдачи прокатного удостоверения: оно не будет выдаваться, если фильм или сериал «отрицают или дискредитируют наши традиционные духовные, нравственные ценности, перечисленные в соответствующем указе президента».

«Это первая новелла законопроекта. Вторая касается онлайн-кинотеатров. Не секрет, что россияне сегодня массово смотрят фильмы и сериалы в интернете. В прошлом году общее число подписчиков онлайн-кинотеатров превысило 58 млн человек, и это на треть больше, чем годом ранее. Мы видим интенсивный рост пользователей онлайн-кинотеатров. И, по нашим прогнозам, так или иначе эта трансформация кинобизнеса будет развиваться именно в направлении онлайн-кинотеатров», — сказал парламентарий.

Авторы инициативы, продолжил Горелкин, считают, что политика защиты традиционных нравственных ценностей в кинематографе «должна применяться одинаково и в онлайне, и в оффлайне».

«Наш законопроект обеспечивает равные условия для всех производителей и прокатчиков как российских, так и иностранных фильмов и сериалов», — заявил он.

Также был поднят вопрос критериев соответствия культурно-нравственным ценностям. Горелкин напомнил, что ранее экс-депутат Госдумы (ныне врио главы Курской области) Александр Хинштейн внес законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в фильмах, которые демонстрируются на стриминговых платформах.

«В начале тоже были подобные вопросы, где грань между преступлением и какой-то культурной историей и так далее. Но тем не менее Минкульт нашел возможность, он установил за несколько месяцев прозрачные критерии, и они совместно с Роскомнадзором сформулировали эти критерии. Эти критерии известны индустрии. И в целом все это сегодня очень хорошо работает», — отметил он.

Депутат выразил надежду, что и в этом случае Минкульт «разработает прозрачные критерии»: «Думаю, здесь проблем не будет».

Отдельно он остановился на работе иностранных кинотеатров.

«Иностранные онлайн-кинотеатры, лидеры рынка, с началом специальной военной операции официально ушли из России, и сегодня их контент россияне смотрят в основном у пиратов. История борьбы с пиратами — это также тема отдельного разговора», — подчеркнул Горелкин во время дискуссии.

Во фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект поддержали. Например, депутат Госдумы Марина Ким заявила, что парламентарии «должны сделать все сегодня из возможного, чтобы сформировать каркас наших ценностей, которые будут транслироваться через правильный контент».

Она отметила, что все, что сегодня получают пользователи в качестве рекомендаций для просмотра, — «это продукт, который попал к нам в руки благодаря алгоритмам». Среди этого контента, по словам Ким, попадаются фильмы, которые «чужды нашей культуре, которые не хотят смотреть наши дети, но они все равно оказываются на наших экранах, наших смартфонов и планшетов».

«Это видеоролики, где каждые пять секунд раздеваются, издеваются и взывают к самым низменным инстинктам человека, по сути, делая из человека цифровое животное, которое не имеет своего мнения, своего стержня. И если мы хотим создать для наших детей устойчивое общество, которое помогает им сформировать свою личность, помогает им выживать, а не превращаться в безвольный планктон, просто вырабатывающий цифровой след, то мы должны сделать все сегодня из возможного, чтобы сформировать каркас наших ценностей, которые будут транслироваться через правильный контент», — уверена она.

Депутат заявил, что российские традиционные ценности сегодня — это «фактически стальные прутья каркаса, или корабля, или матрицы, в которой нам жить ближайшие 25—50, а то и 100 лет».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной во время дискуссии заявила, что прежде чем говорить о том, какие ценности являются традиционными, надо разъяснить молодежи, сначала нужно дать им определения.

Она призналась, что «не испытываю большой эйфории от того, что Минкульт пропишет какие-то четкие правила игры», потому что если бы у ведомства было такое желание, то «наверное, вы тогда бы не увидели фильм “Беременна в 16”».

«Какие нужны указы президента, чтобы понимать, что фильм “Беременна в 16” — это не про наши традиционные ценности, это не про институт семьи, не про институт брака. Надо предупредить, что это уголовно наказуемое деяние называется педофилией. Прокатное удостоверение при этом получено», — сказала Останина.

По словам депутата, после появления сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в разных городах России начали появляться подростковые группировки «по образу и подобию» той, что была в проекте. Она добавила, что они писали запросы по этому поводу, но «ответ был такой: есть маркировка 18+».

Останина призвала «прикрыть эту лазейку» в виде маркировки 18+, а также предложила ввести общественный совет, который бы решал, выдавать ли прокатное удостоверение фильму или нет.

«Может, тогда бы не пользовались таким спросом у нас “Содержанки”? Взяли американцы, купили этот фильм за 1 млн долларов, а он не пошел у них. А оказывается, у нас этот фильм был, принадлежал в том числе и платформе “Газпром медиа”», — добавила Останина.