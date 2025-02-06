Военкоры сообщили, что российским военнослужащим выдали осла для перевозки боеприпасов. По данным телеграм-каналов, речь идет о нескольких таких случаях. Комментируя сообщения о появлении ослов в зоне СВО, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что «любые средства, которые направлены на сохранение жизни наших солдат и офицеров в зоне специальной военной операции, хороши».

«Ну, осла [передали], значит, осла», — сказал депутат, отметив, что «ничего здесь такого нет».

Он добавил, что украинские дроны охотятся в первую очередь на транспортные средства, обеспечивающие боеприпасами и продовольствием находящиеся на передовой части и подразделения.

«Насколько я знаю, сейчас на ремонтно-восстановительных фронтовых армейских базах разрабатывают небольшие беспилотные машины, которые загружаются необходимым имуществом, и с помощью них осуществляют снабжение, в том числе боеприпасами», — рассказал Соболев.

Коллега Соболева по думскому оборонному комитету Виктор Заварзин заявил RTVI, что ослы могут использоваться на участках боевых действий с труднодоступной местностью.

«Пусть работает, пусть помогают победе и ослы. <…> В зоне боевых действий работают и собаки, и кошки — они помогают бороться с мышами в окопах, лошади», — отметил депутат.

Гужевой транспорт в зоне СВО

О том, что одному из прифронтовых подразделений в зоне СВО выдали осла, 4 февраля сообщил военкор Александр Гармаев. Он опубликовал в своем телеграм-канале фотографии осла и аудиосообщение, в котором мужской голос рассказывает, что животное передали бойцам для транспортировки боеприпасов.

«Нам выдали ослика, он на взводобеспечении припаркованный. <…> Вот ослик, возите на нем БК [боекомплекты] на «передок». <…> Это не «гумка» (гуманитарная помощь. — Прим. RTVI) привезла. Это обозная машина «Урал» поехала на получение имущества, и ему там выдали осла», — говорит мужчина.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» отмечает, что известно несколько случаев использования ослов в российской армии. По утверждению канала, их появление на передовой «рождает сразу несколько новых проблем», включая необходимость регулярного питания и специфического ветеринарного ухода.

Бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин написал, что Евгений Пригожин, Иосиф Сталин или Петр I, узнав об осле в армии, создали бы «под ГШ (Генштаб. — Прим. RTVI) отдельный батальон на ослах и отправили бы на штурм Суджи».

4 февраля Forbes опубликовал материал, в котором утверждается, что российские военные в зоне СВО якобы пользуются лошадьми из-за нехватки бронетехники. Телеграм-канал «Война с фейками» назвал эту публикацию недостоверной, отметив при этом, что лошадей «наряду с другими представителями фауны» до сих пор используют в ВС России и других армиях мира. В посте говорится, что делается это не из-за нехватки другой техники, а в качестве «порой необходимого и тактически обусловленного дополнения».

«Бывает, что никакой «Ланцет», «Солнцепек» или «Орешник» не может заменить старую добрую лошадь. Например, непарнокопытные могут обеспечить эффективное и бесшумное перемещение спецотрядов и грузов в условиях пересеченной местности и бездорожья. Конечно, повсеместно использовать вьючный транспорт в боевых условиях неоправданно, это требует специальных навыков и подготовки личного состава, а животным нужно постоянно уделять внимание, на что не всегда есть время», — пишет «Война с фейками».