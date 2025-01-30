Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военная операция на Украине — это «не последняя война». Соответствующее заявление депутат сделал в ходе круглого стола в Думе на тему «Духовный фронт России».

«Специальная военная операция — не последняя война, как бы грустно это ни звучало. И священство необходимо сегодня в армии. И сейчас, и на будущее необходимо. Никуда мы от этого не уйдем. Потому что там, где безбожие, там война, а там, где вера, там мир». — сказал Картаполов.

Депутат обратил внимание на то, что в будущем в новых регионах будет создаваться система базирования Вооруженных сил, в том числе пункты постоянной дислокации бригад, полков.

«И уже сейчас нам надо думать о полковых и бригадных храмах, где они будут стоять, о молельных комнатах, которые в этих частях должны создаваться. Поверьте мне, это скоро наступит. И потом, чтобы не оказаться перед кучей новых задач, надо сейчас об этом задумываться», — отметил Картаполов.

30 января главный военный священник духовенства на СВО Димитрий Василенков заявил в Госдуме, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область российские священники убедили 700 срочников вернуться в зону боевых действий.