В первые дни вторжения ВСУ в Курскую область российские священники убедили 700 срочников вернуться в зону боевых действий. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами России, главный военный священник духовенства на СВО Димитрий Василенков.

«Курск, 6 августа [2024 года], наступление противника. Наши военные священники буквально уже на следующий день стали прибывать для того, чтобы помочь нашим воинам в этой тяжелейшей обстановке и ситуации», — рассказал протоиерей на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

По словам Василенкова, после двух дней «работы с нашими священниками» 700 срочников, из которых 46 «отказников», «вдруг все как один отказались убегать и сказали: “Верните нас на фронт, мы будем драться до конца”».

«Наши воины прекратили отступление и пошли вперед, благодаря в том числе работе наших военных священников. Дух божий ведет наших воинов вперед. Поэтому считаю, что поддержка и работа военных священников — одно из важнейших условий для нашей победы», — добавил протоиерей.

О том, что солдаты срочной службы находятся в зоне боевых действий в Курской области, в первые дни вторжения ВСУ заявили замначальника главного военно-политического управления ВС России и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, а также депутат Госдумы Андрей Гурулев. По словам Гурулева, наступление украинских войск в приграничье стало «неожиданностью» для российских военных и срочников, поскольку туда были направлены «серьезные силы и средства противника».

Сообщения о том, что в зону боевых действий в Курской области якобы отправляют призывников, в Кремле называли «абсолютным искажением реальности».

В рамках обмена пленными, который Россия и Украина провели в конце августа 2024 года, Москве передали 115 российских военных, попавших в плен при вторжении ВСУ в Курскую область. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в состав парламентской координационной группы по вопросам СВО, уточнил, что речь идет о солдатах, проходивших срочную службу в приграничье.