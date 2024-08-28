Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютным искажением реальности» сообщения о том, что призывников якобы отправляют в зону боевых действий в Курской области.

«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности, не считаем необходимым такие сообщения комментировать», ― сказал Песков, слова которого публикует телеграм-канал радиостации «Маяк».

Он добавил, что действия Киева, подобные вторжению в Курскую область, «до предела эскалируют напряженность», и повод для обеспокоенности есть, передает РИА Новости. По словам Пескова, предпосылок для переговоров об урегулировании конфликта на Украине сейчас нет.

В середине августа издание «Верстка»* выпустило материал, в котором утверждается со ссылкой на матерей солдат, что срочников, эвакуированных с границы Курской области во время атаки ВСУ, якобы заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их в приграничье.

Телеграм-канал «Война с фейками» назвал публикацию «Верстки»* и другие подобные сообщения ложными и распространяемыми с целью «дискредитировать ВС РФ и посеять панику». Источник канала в штабе Ленинградского военного округа, ответственного за Курскую область, сообщил, что в регионе создана группировка войск, состоящая из контрактников с большим опытом.

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* внесено Минюстом России в реестр иноагентов