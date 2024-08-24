Российское Министерство обороны подтвердило информацию о состоявшемся обмене пленными с Украиной в формате 115 на 115, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения на лечение и реабилитацию.

В заявлении Минобороны уточняется, что возвращенные на родину 115 российских военных попали в плен при вторжении ВСУ в Курскую область.

«Все российские военнослужащие после обмена находятся в Белоруссии, где предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили в министерстве, добавив, что обмен пленными проводился при «гуманитарном» посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в состав Парламентской координационной группы по вопросам СВО, в своем телеграм-канале сообщает, что в рамках обмена пленными возвращены «солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области».

Военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале War Gonzo тоже пишет, что в результате этого обмена на родину вернутся солдаты-срочники, которые попали в плен в ходе вторжения украинских военных в Курскую область.

«Очень скоро попавшие в плен солдаты срочной службы, будут на территории России и смогут выйти на связь с родными», — утверждает Пегов.

Со своей стороны информацию о состоявшемся обмене пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. У себя в телеграм-канале он сообщил, что в рамках этого обмена на Украину вернулись бойцы Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Там же опубликованы фотографии возвращенных военных.

21 августа медицинские службы Курской области сообщали, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион погиб 31 человек, еще 143 человека пострадали. По словам медиков, 79 пострадавших были госпитализированы, среди них четверо детей.