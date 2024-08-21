Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украивны (ВСУ) на Курскую область возросло до 31, еще 143 человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Ранее было известно о 17 погибших и более 140 пострадавших.

«На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализированы 79 пострадавших, в том числе четыре ребенка. Во вторник, 20 августа, в медицинских службах говорили, что установлена гибель 17 человек, из более 140 пострадавших 75 госпитализированы.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается о том, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа доложил главе государства Владимиру Путину, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. По словам Смирнова, за время наступления ВСУ в регионе погибли 12 человек, 121 был ранен, в том числе 10 детей.

В Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО). В МЧС 20 августа сообщили, что с начала эвакуации с приграничных районов региона отселено более 122 тыс. граждан. Смирнов говорил, что эвакуации подлежат около 180 тыс. жителей Курской области, примерно 121 тыс. человек уже выехали и эвакуированы.

Издание The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе писало, что ВСУ бросили в Курскую область свои самые боеспособные силы. В Киеве объясняли наступление на российский регион намерением усилить позиции на будущих переговорах.

Путин 12 августа заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые, по его словам, наносят удары по гражданским. Помощник российского президента Юрий Ушаков позже говорил, что выдвинутые главой государства мирные предложения не аннулированы, но после атаки ВСУ на Курскую область вступать в переговорный процесс было бы «некстати».