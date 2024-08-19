Мирные предложения по Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, не аннулированы, но после вторжения ВСУ в Курскую область вступать в переговорный процесс было бы «некстати». Об этом заявил телеграм-каналу Shot помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем. [Российские мирные предложения] не аннулированы, но на данный момент, конечно, совершенно было бы некстати вступать в какой-то переговорный процесс», — сказал Ушаков.

Он не стал предполагать, на сколько может затянуться пауза в этом вопросе. По словам Ушакова, это зависит от ситуации, в том числе на поле боя.

17 августа газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что атака ВСУ на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Катара.

По данным WP, речь шла о соглашении прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры на ближайшие два месяца. В дальнейшем, по словам источников газеты, планировалось прийти к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие переговоры между Москвой и Киевом не ведутся, поэтому «срывать было нечего». После атаки ВСУ на Курскую область с Украиной «разговаривать не о чем», добавила она.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с WP заявили, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

В середине июня президент России выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта: вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев таким образом хочет «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс». Путин исключил возможность переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».