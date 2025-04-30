Певице Кристине Орбакайте стоит приехать в Горловку и спеть для российских солдат. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Искренне желаю Кристине Орбакайте осознать и понять, что родина у нее одна, которая не включит ее в черные списки. Пусть приезжает в Горловку спеть для наших солдат», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что «надо смотреть» на музыкантов, которые «четко сформулировали патриотическую позицию». По словам депутата, таких музыкантов хоть и внесли в определенные списки, но они «четко чувствуют родину».

Отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас отказался от комментариев для NEWS.ru о решении властей Латвии закрыть въезд в страну, добавив, что ничего не знает об этом запрете.

«Слушайте, во-первых, я не в курсе. Во-вторых, я по телефону никаких комментариев не даю. Спасибо, до свидания», — сказал он.

СГБ Латвии закрыла въезд в страну для двух музыкантов — певицы Кристины Орбакайте и сербского музыканта Горана Бреговича. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что оба музыканта выступали с поддержкой России и давали концерты в Крыму. По этой причине их внесли в так называемый черный список по требованию латвийских спецслужб.

Орбакайте и Брегович планировали летом выступить с концертами в Латвии, и продажа билетов уже началась. По информации LRT, в феврале 2002 года певица получила литовское гражданство как внучка граждан Литвы.