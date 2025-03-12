Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала уменьшить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов из регионов. О необходимости этой меры она заявила на заседании сенатского комитета по науке, образованию и культуре.

Матвиенко отметила, что крупные города «со всей страны собирают молодежь» для получения высшего образования: в Москве, по ее словам, учатся порядка миллиона студентов, в Петербурге — почти 500 тысяч.

«А зачем миллион? А кто это проанализировал? А какие профессии? Мы уже устали с Министерством науки и высшего образования на эту тему говорить», — посетовала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что планирование набора студентов на разные специальности должно соответствовать прогнозам Минэкономразвития и Минтруда по трудовым ресурсам.

«Надо поставить задачу — в течение пяти лет <…> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <…>, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — предложила Матвиенко.

Как она считает, нынешняя проблема стала результатом ситуации, сложившейся в 1990-е годы, когда вузы стали «без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение».

«Начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны, и вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать <…> менеджерами торговой сети, условно. Ничего плохого в этом нет, но они уже к себе домой не вернутся», — рассудила Матвиенко.

Она призвала «сделать акцент» на региональных университетах и напомнила о поручении президента создать сеть современных вузовских кампусов.

«Для чего мы их строим? Для того, чтобы они там учились, оставались в регионе, <…> там и родить проще, и воспитать проще. А в Москве они дай бог устраивают личную жизнь к 30 годам, и уже понятны последствия», — заключила председатель Совфеда.

Как отмечают «Ведомости», Минобрнауки контролирует прием в вузы только на бюджетные места, но не уполномочено регулировать платное обучение. Глава ведомства Валерий Фальков на заседании Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля предложил разрешить Минобрнауки согласовывать планы платного приема и тем самым его «нацелить на задачи государства».

Президент Владимир Путин тогда же поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом. Набор по новым правилам должен начаться уже в 2026 году, добавил глава государства.