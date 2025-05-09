Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — сказал он.

По словам Ушакова, это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником.

На парад Победы Кремль пригласил посла США в Москве Линн Трейси. Она не пришла на Красную площадь 9 мая.

В феврале Трамп сообщил, что не приедет в Москву 9 мая. Информацию о возможном визите американского президента в Россию на День Победы опровергли и в Кремле.

7 мая американский лидер распорядился объявить Днем Победы во Второй мировой войне 8 мая. Он отметил, что США чтят память каждого погибшего, но без жертвы со стороны американских солдат «войну было бы не выиграть».

Новость дополняется