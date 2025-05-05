Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен работать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом над завершением конфликта на Украине. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп рассказал об «очень хорошем и продуктивном» телефонном разговоре с Эрдоганом, во время которого обсуждались конфликт на Украине, ситуация в Сирии и секторе Газа и другие темы. Президенты также пригласили друг друга совершить визиты в США и Турцию соответственно.

«Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертоносной войне между Россией и Украиной — прямо сейчас!» — написал Трамп.

Управление коммуникации Турции сообщило в соцсети Х, что Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения, вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Турецкий лидер поддержал подход американского коллеги, направленный на прекращение конфликтов, а также усилия, предпринятые для прекращения российско-украинского конфликта, отмечается в сообщении. В релизе турецкой стороны не говорится, что Трамп и Эрдоган договорились действовать в этом направлении совместно.

В феврале президент Турции назвал республику «идеальным местом» для переговоров между Россией, Украиной и США. Он также отметил, что инициатива Трампа по разрешению украинского конфликта совпадает с политикой Анкары по этому вопросу.

После того, как президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 8 по 10 мая, Эрдоган выразил надежду, что прекращение огня будет «развиваться и расширяться» и «откроет дверь к постоянному миру».

Эрдоган также заявил, что во избежание провокаций, направленных на срыв мирных переговоров, Россия и Украина «должны искренне призвать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс».

«Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие. Мы будем продолжать вносить свой вклад и поддерживать мир», — сказал Эрдоган.

Президент США в недавнем интервью NBC News заявил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с одной из сторон конфликта, но не уточнил, с какой. При этом он повторил, что может наступить момент, когда США решат выйти из переговоров по Украине, и допустил, что заключение мира между сторонами конфликта может оказаться невозможным.