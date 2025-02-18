Турция могла бы стать «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Учитывая активную дипломатию, которую мы вели в течение последних трех лет, общаясь со всеми сторонами, наша страна станет идеальным местом для возможных переговоров, которые могут состояться в будущем между Россией, Украиной и США», — приводит его слова пресс-служба.

По словам президента Турции дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта совпадает с политикой Анкары по этому вопросу.

«Господин Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле — это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами», — сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 февраля. Перед началом встречи украинский лидер заявил журналистам, что намерен обсудить с турецким коллегой гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Анкара.

В этот же день в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В ближайшее время будет назначена встреча заместителей министров иностранных дел для устранения барьеров в работе посольств.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что на переговорах делегаций был сделан важный шаг вперед. Стороны договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражающих факторов» в двусторонних отношениях, а также сформировать переговорные группы для начала работы по поиску путей скорейшего прекращения конфликта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом прокомментировал прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между представителями Москвы и Вашингтона.

Зеленский вновь повторил свою позицию о том, что решение о прекращении боевых действий не может приниматься без Украины, а сами переговоры «не должны проходить за спиной» Киева.

«Не может быть решения без Украины, как завершить [боевые действия] в Украине. Нас не приглашали на эту встречу, на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, как и для многих. Эту информацию мы получили из медиа», — сказал он.

Для того, чтобы не было «никаких совпадений», по его словам, украинский лидер перенес запланированный на 19 февраля визит в Эр-Рияд на 10 марта, и теперь ожидает делегацию США в Киеве.

Прошедшую в Эр-Рияде встречу Зеленский сравнил с ультиматумом, который Москва выдвигала в начале военной операции, в том числе о сокращении численности ВСУ.