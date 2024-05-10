Президент России Владимир Путин присвоил орден Мужества племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Он не уточнил за какие именно заслуги родственник руководителя региона получил эту награду.

Согласно указу президента России, орден Мужества присваивается гражданам России за «проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».

С вручением ордена Хамзата Кадырова среди прочих поздравил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. В своем телеграм-канале он написал, что с начала боевых действий на Украине племянник главы республики «оказывает поддержку и помощь чеченским подразделениям и лично посещает передовые точки, обеспечивая бойцов всем необходимым для успешного выполнения поставленных Путиным и Кадыровым задач».

Орден Мужества — далеко не первая награда племянника Кадырова. В 2023 году он получил медаль Росгвардии «За содействие» и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ноябре 2023 года ему было присвоено звание Героя Чечни.

Хамзату Кадырову 26 лет. Несмотря на молодой возраст, в феврале 2023 года он получил должность вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений Чечни. До этого племянник Кадырова был министром Чечни по физической культуре и спорту, а также занимал должность главы Курчалоевского муниципального района.

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров рассказывал, что его племянник, который был на тот момент руководителем секретариата главы Чечни, посетил Донбасс, чтобы «проинспектировать работу постов на территории ДНР и ознакомиться с условиями несения службы бойцов из Чеченской Республики, с их бытом в особых условиях». В январе 2024 года Кадыров старший сообщал, что его племянник сопровождал депутата Госдумы России Адама Делимханова и начальника службы обеспечения безопасности Адама Кадырова в поездке в Мариуполь.

В 2016 году журналисты сообщали, что около 100 родственников Рамзана Кадырова занимают государственные посты в Чечне.

В 2020 году руководитель региона назначил свою старшую дочь Айшат (сейчас ей 23 года) на должность замглавы министерства культуры Чечни. В 2021 году она возглавила ведомство.

В декабре 2020 года другая дочь Кадырова Хадижат получила должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном.

В сентябре 2022 года ЧГТРК «Грозный» сообщал, что 16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров стал главой регионального отделения Российского движения детей и молодежи.