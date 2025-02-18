Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу “Роскосмоса” Юрия Борисова специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в области космоса. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

Отдельным указом Путин отстранил от этой должности исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

6 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Он возглавлял компанию с июля 2022 года, а до этого на посту вице-премьера курировал вопросы развития военно-промышленного комплекса.

Новым главой «Роскосмоса» стал 39-летний Дмитрий Баканов, который с апреля 2022 года был замминистра транспорта. С 2011 по 2019 год он руководил компанией «Спутниковая система “Гонец”» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции).

По словам троих источников «Ведомостей», отставка Борисова якобы обсуждалась с осени 2024 года. Утверждается, что перемены «должны придать импульс коммерциализации» в работе госкорпорации. Кроме того, у Борисова якобы были «непростые отношения» с предприятиями космической отрасли, заявил один из собеседников газеты.

Еще один источник утверждает, что «прощальная» встреча Борисова с президентом России состоялась в ноябре, а всего на посту руководителя «Роскосмоса» Борисов встречался с Путиным шесть раз.

Источник РБК сообщил, что перестановка в «Роскосмосе» произошла на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в Москве.