Президент России Владимир Путин назначил экс-сенатора, бывшего вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На Север поедете? Все-таки там другая работа. Быть первым лицом всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно работать с людьми», — сказал Путин в ходе встречи с Гехт.

Гехт ответила утвердительно и отметила, что регион считается основным в стратегии России по развитию арктической зоны.

«С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны», — сказала она.

О том, что Гехт может возглавить НАО днем 18 марта писали «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Один из собеседников газеты назвал Гехт «системной, вдумчивой», отметив, что она зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере.

Гехт 55 лет, она родом из Курганской области. Образование получила в Челябинском госуниверситете, с этим же регионом связана большая часть ее карьеры. С 2014 по 2019 год она представляла Челябинскую область в Совете Федерации. Затем с 2019 по 2024 г. была первым вице-губернатором субъекта. С мая 2024 года по январь 2025 года была председателем правительства Запорожской области.

Днем 18 марта глава НАО Юрий Бездудный объявил, что переходит на новое место работы, не уточнив, о какой именно должности идет речь.

«Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе. Моя работа в Заполярье стала настоящей школой жизни, а учителями — северяне. <…> Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы — добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину», — сказал Бездудный.

Он поблагодарил жителей НАО и пожелал им «побольше поводов для гордости» за округ. На пост врио главы региона он был назначен 2 апреля 2020 года, и его первый губернаторский срок истекал осенью 2025 года.

Политолог Александр Кынев связал отставку Юрия Бездудного с «весенней партией замен губернаторов».

«Скажем прямо, не самый сильный глава в традиционно протестном регионе. В последнее время был публично активен, что наталкивает на мысль, что в отставку не собирался», — пишет политолог.

13 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на близкие к администрации президента источники о возможных отставках губернаторов некоторых регионов в ближайшее время. Один из собеседников газеты заявил, что к главе НАО «ранее были вопросы, но на данный момент они сняты». Источники говорили о «высокой вероятности» того, что Бездудный сохранит пост.