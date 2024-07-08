Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

До этого Казаков возглавлял военную прокуратуру Северного флота.

С середины марта 2023 года должность военного прокурора Объединенной группировки войск занимал генерал-майор Алексей Найда. Указом президента его назначили военным прокурором Ленинградского военного округа.

Также, согласно указу президента, пост военного прокурора Северного флота займет генерал-майор юстиции Игорь Купреев, должность военного прокурора Черноморского флота — генерал-майор Олег Окороков, и военного прокурора Центрального военного округа — генерал-майор Константин Ольховатенко.

2 июля Совет Федерации поддержал кандидатуры на должности новых военных прокуроров, предложенные президентом.

Днем 8 июля стало известно о назначении на пост командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина.