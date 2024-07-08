Вице-адмирал Сергей Липилин назначен на пост командующего Балтийским флотом, сообщает Министерство обороны России. 8 июля главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев представил Липилина командному составу.

Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Липилин с апреля 2021 года занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом.

С апреля 2023 года Балтийский флот возглавлял вице-адмирал Владимир Воробьёв. Он назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

Сергей Липилин родился в 1965 году в городе Нижнеудинске Иркутской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба.

Липилин служил командиром группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте, командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый». В 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

С 2008 по 2009 год Липилин командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота, затем был командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

С 2014 по 2018 год Липилин командовал войсками и силами на северо-востоке России, затем был назначен заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Основные пункты базирования Балтийского флота ― города Балтийск в Калининградской области и Кронштадт в Ленинградской области. Согласно сайту Минобороны, флот имеет в своем составе соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, тылового технического и специального обеспечения.