НАТО — единственный оставшийся в мире блок, который спаян «обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише», заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

По словам российского главы, Североатлантический альянс, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира.

«Это просто откровенный анахронизм. Мы не раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского союза и Варшавского договора, когда, казалось бы, альянс утратил формальный, ранее декларируемый повод и смысл своего существования», — сказал президент.

БРИКС, по мнению Путина, — «прототип нового, свободного и неблокового характера отношений» между странами. Он утверждает, что даже среди членов НАТО есть те, кто «проявляет интерес к тесной работе с БРИКС».

Рассуждая о НАТО, Путин также вспомнил слова европейских лидеров, которые еще до всех «острых конфликтов» жаловались ему, что их пытаются пугать российским руководством.

«Мне еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня многие европейские лидеры говорили: “Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно, мы угроз никаких не видим”», — сказал Путин.

По мнению российского главы, тогда США относились к Североатлантическому альянсу как к «второстепенной организации». Однако эксперты понимали, что он необходим, и решили «напугать как следует», чтобы сохранить ценность альянса.

«Нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Конфликт. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе», — заявил Путин.

Он добавил, что страны НАТО «вынудили» Россию на ответные действия и с началом конфликта на Украине «добились того, чего хотели».