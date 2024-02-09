Украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе идеологии нацизма, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос о достижении целей России в рамках военной операции на Украине, российский лидер заметил, что добиться выполнения всех задач пока не удалось. В частности, он указал, что не достигнута цель денацификации украинского государства.

В разговоре с Карлсоном Путин определил денацификацию как избавление от людей, продвигающих теорию нацизма и запрет неонацистских движений. Как уточнил президент, этот вопрос обсуждался в числе прочих на переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году.

Описывая национальное строительство украинского государства в постсоветский период, Путин указал, что на территории Украины не противодействуют националистическим и нацистским движениям, прославляя как героев «лиц, которые хорошо известны» — Степана Бандеру и Романа Шухевича. В рамках денацификации необходимо избавляться от людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и стараются сохранить, пояснил президент.

«Вы говорите: «Гитлера нет уже столько лет, 80 лет». Но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы», — подчеркнул глава государства.

Путин также упомянул, что отец президента Украины Владимира Зеленского «сражался с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны». По словам российского лидера, однажды он затронул эту тему в разговоре с украинским коллегой.

«Я сказал: «Володя, ну что ты делаешь?» Почему ты сейчас поддерживаешь неонацистов на Украине, когда твой отец сражался с фашизмом? Он был солдатом на передовой», — рассказал Путин.

Он не стал раскрывать, что ответил Зеленский и когда произошла эта беседа.