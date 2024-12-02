Проведение международных спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения президента». Соответствующий указ 2 декабря подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, такое решение принято «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».

Также президент поручил приостановить расходование целевых средств и их перечисление организатору соревнований.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Всемирные игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Предполагалось, что в соревнованиях примут участие более пяти тысяч спортсменов.

Как сообщало агентство РИА Новости, в конце августа генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2025 или 2026 год. По его мнению, Игры будут проводить в летнее время года. Путилин отметил, что предложение о переносе поступило от Международной ассоциации дружбы.

До этого, в июле, глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что знает о переносе Игр на 2025 год.

Международный олимпийский комитет (МОК) называл Игры дружбы «полностью политизированным спортивным мероприятием» и призывал отказаться от участия в нем. Комитет также предупреждал о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России.