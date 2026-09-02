Отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям. Объем взаимных инвестиций растет, углубляется сотрудничество в энергетической области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях ВЭФ.

«На данном этапе наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга», — сказал Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также отметил углубление сотрудничества с Китаем в сфере энергетики.

«Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области — энергетике», — добавил Владимир Путин.

Как передает РИА Новости, в переговорах приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и бизнесмен Олег Дерипаска. В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Москва и Пекин решительно настроены согласовать постоянное введение безвизового режима.