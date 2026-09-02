Россия и Китай решительно настроены согласовать постоянное введение безвизового режима между двумя странами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал об этом, отвечая на вопрос, поддержал ли председатель КНР Си Цзиньпин предложение российского лидера Владимира Путина сделать безвизовый режим между Россией и Китаем бессрочным. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС.

«Вопрос будет проработан и согласован сторонами», — заявил представитель Кремля.

На встрече, состоявшейся 31 августа в Бишкеке, президент России Путин сообщил председателю КНР, что Москва готова к совместной работе по переходу безвизового режима между государствами на постоянную основу при условии, что Пекин сочтет это целесообразным и выгодным.

1 декабря 2025 года Путин подписал указ, согласно которому граждане КНР могут въезжать в Россию без визы до 14 сентября 2026 года на срок до 30 дней, основываясь на принципе взаимности. Ранее Китай также ввел аналогичный безвизовый режим для россиян. После этого обе стороны взаимно продлили право на безвизовый въезд до конца 2027 года.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй ранее говорил, что отмена виз привела к росту туристического потока из Китая в Россию почти в полтора раза в первом квартале 2026 года.