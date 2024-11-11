Президент России Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин также поручил правительству увеличить до 1 млн рублей выплаты семьям на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей в Дальневосточном федеральном округе.

Поручения коснулись и программы «Земский работник культуры», согласно которой специалисты, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), получают единовременную выплату в размере 2 млн рублей.

Реализация программы должна начаться с 1 января 2025 года. Также на специалистов, входящих в эту категорию, поручено распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Среди прочего, российский глава указал на необходимость ускорения разработки и производства воздушных судов для малой авиации. В частности, речь идет о легком многоцелевом самолете «Байкал» — его поставки должны начаться не позднее 2026 года.

До 2036 года Путин поручил создать в рамках национального проекта «Кадры» сеть вузовских кампусов в Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите, а также вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета.

С 2025 года правительству поручено начать реализацию проекта по развитию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае совместно с Китаем. Речь идет о создании на острове транспортной и приграничной инфраструктуры: автомобильной дороги, насыпной площадки и пункта пропуска через российско-китайскую государственную границу.