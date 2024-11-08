Депутаты Хабаровского края поддержали идею выплачивать студенткам с детьми по 100 тыс. рублей единовременно. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мера, которая «направлена на стимулирование рождаемости», коснется девушек в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят очное обучение. На это будет выделено в 2025 году 40 млн рублей.

В заявлении пресс-службы отмечается, что в январе-августе 2024 года в Хабаровском крае родились 7 703 ребенка, и это на 309 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель министра соцзащиты края Наталья Нелюбина заявила, что динамика рождаемости в регионе такая же, как в целом по России. В частности, живущие в стране женщины предпочитают становиться матерями в среднем возрасте, число рождений первенцев и вторых детей сокращается каждый год. Кроме того, Нелюбина отметила «уменьшение внутренних потребностей семей в детях».

В мае в Госдуму внесли законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет. Замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил ТАСС, что инициатива может стать «определенным подспорьем», чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и его мать.

Комментируя «Ленте.ру» эту инициативу, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала ее унизительной и «несправедливой по отношению к другим категориям женщин». Она добавила, что и родившая в более позднем возрасте женщина — «это тоже мама, ребенок которой тоже нуждается в поддержке».

В начале сентября депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева(«Единая Россия»), выступая в эфире местного телеканала ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать». «Лучшими семьями» она назвала студенческие.

Позднее Рябцева пояснила «Газете.Ru», что ее призыв рожать в 18 лет относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия. При этом идею стимулирования рождаемости деньгами парламентарий назвала «нехорошей», потому что, по ее мнению, это может вызвать обратную реакцию молодежи.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») заявила RTVI, что идея рожать в 18-19 лет — это абсурд, потому что, по ее мнению, в этом возрасте многие еще «по сути дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием. Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», добавила она.