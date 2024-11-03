Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Чернышов предлагает каждый месяц проводить лотерею, в которой будут разыгрываться 10 квартир, 100 автомобилей и 1 тыс. комплектов бытовой техники. Участие в розыгрыше можно сделать автоматическим, используя списки из ЗАГСа, победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать призы, пояснил парламентарий.

По утверждению вице-спикера Госдумы, розыгрыши среди новорожденных уже проводились в Хабаровске и Ленинградской области. Чернышов объяснил, что к мысли о внедрении этой инициативы его привели обращения россиян, связанные с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — уточнил депутат.

Он считает, что проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, которые хотят завести детей. Также программа привлечет внимание к вопросам рождаемости и поможет создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.

«Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России», — заключил Чернышов.

Спад рождаемости в России

В 2023 году в России родилось наименьшее число детей за последние 24 года — 1,264 млн человек. До этого подобный показатель фиксировали в 1999 году. Тогда на свет появилось 1,214 млн детей, это был минимум со времен Великой Отечественной войны.

Демограф Алексей Ракша в беседе с RTVI объяснял, что причиной таких показателей стал провал рождаемости в 1990-х годах, из-за которого снизилось число женщин детородного возраста. По словам эксперта, показатели 2023 года — прямой результат ямы 90-х.

«Если мы эту яму уберем, то есть, если посчитать без этого — по коэффициенту самой рождаемости, то она почти не снизилась в прошлом году», — заявил он, назвав результат 2023 года «даже хорошим» для России.

При этом демограф предположил, что число рождающихся будет снижаться и дальше, если сохранится показатель рождаемости на одну женщину. По его прогнозам, в таком случае к 2050 году в России могут ежегодно рождаться только 1,1 — 1,15 млн детей, что станет антирекордом за всю историю страны.

Изменить ситуацию, по мнению Ракши, могут денежные меры подъема от государства, но суммы должны исчисляться миллионами. Также нужен базовый доход на всех детей — от младенцев до совершеннолетних, но на данном этапе российские власти не готовы выделять такие средства, заключил демограф.