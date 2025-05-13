Президент России Владимир Путин распорядился учредить в Москве театр для продвижения современной патриотической драматургии. Соответствующее поручение утверждено по итогам мартовского заседания Совета по культуре и искусству.

Создать театр поручено правительству Москвы совместно с Минкультуры России, Советом при президенте по культуре и искусству, а также с Общероссийской общественной организацией «Союз писателей России».

Поручение должно быть выполнено до 30 ноября, ответственными за создание театра назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента, глава Союза писателей Владимир Мединский.

Создать в Москве театр для постановок современных российских драматургов и писателей предложил на заседании президентского совета в марте Захар Прилепин. Он поднял вопрос о «смычке» театра и современной литературы, посвященной в том числе теме военной операции на Украине.

Прилепин отметил, что русский театр всегда был «не только хранителем традиций, но и местом непосредственной реакции на самые болезненные, самые злободневные темы». По словам писателя, пьесы Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького и даже Михаила Булгакова «ставились немедленно», а сегодня «у нас не все так просто», и современный театр «львиную долю времени посвящает осмыслению прошлого».

«Мне хотелось бы, <…> чтобы у Российского союза писателей, у наших драматургов был один театр, где мы сможем ставить те пьесы, которые касаются сегодняшнего дня и которые пишут сегодня в живом режиме наши коллеги. У нас в Москве только 90 театров. Если бы у писателей был один свой театр, это, конечно же, существенно облегчило бы наши заботы», — сказал Прилепин.

Писатель добавил, что театр также становится местом встреч военнослужащих, «которые имеют отношение к культуре», после их возвращения с фронта.

Путин в ответ заметил, что такого количества государственных, муниципальных и региональных театров, как в России, «нет ни в одной стране мира». Он также заявил, что в первый раз слышит о сложностях с постановками современных авторов, и заверил Прилепина, что это «связано не с государственной политикой».

Президент также поспорил с писателем, что в российских театрах «во все времена можно было ставить легко» произведения современных авторов.

«Помните известную шуточку? Везде говорят: вылетит слово — не поймаешь. А у нас: догонят, поймают и посадят. Это было в нашей истории, и довольно часто», — отметил Путин.

В качестве примера он привел период правления царя Николая I. Отвечая на просьбу Прилепина о создании нового театра, президент пообещал «посмотреть, что сделать для того, чтобы все функционировало должным образом».

По итогам заседания Совета по культуре и искусству Путин также поручил подготовить предложения по передаче Союзу писателей 100% находящихся в федеральной собственности акций издательства «Художественная литература» и предоставлению государственного и муниципального имущества в аренду по льготным ставкам для розничной торговли печатными изданиями и проведения культурно-просветительских мероприятий.

Президент также распорядился выработать механизм, позволяющий отчислять 10% выручки от проката зарубежной анимации в фонд поддержки российской кинематографии. Кроме того, правительство совместно с правоохранительными органами должно установить факты утраты и разрушений объектов культурного наследия народов России на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны ВСУ и обеспечить их восстановление.