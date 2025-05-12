Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отменил гастроли московского театра им. Евгения Вахтангова в день их начала 12 мая, поскольку счел «кощунственным» показывать там спектакли «предателя» Римаса Туминаса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. <…> Это — предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным», — говорится в посте Развозжаева.

Как заявил губернатор, Туминас после начала СВО призывал бомбить Москву, хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но «сам отправился к фашистскому кумиру». Он добавил, что «не понимает и не принимает» выбор репертуара для гастролей, который сделал директор театра Кирилл Крок.

Развозжаев также сообщил, что руководству севастопольского Департамента культуры, который организовал гастроли, и театра имени А.В. Луначарского, который предоставил свою сцену, объявят выговоры.

«Нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город. Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день», — заключил глава Севастополя.

В самом театре им. Вахтангова не комментировали отмену гастролей. Ранее там сообщили, что часть труппы прибыла в Севастополь 11 мая. Тогда же вахтанговцам провели экскурсию по театру им. Луначарского.

«Были очарованы радушием хозяев, слушали проникновенный рассказ и, конечно, немедленно нашли совпадения и родство в судьбе наших театров», — говорилось в посте.

В Севастополе в рамках гастролей должны были показать спектакли «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» (оба — постановки Туминаса), а также «Королева-мать» (постановка Сергея Яншина). В «Царе Эдипе» главные роли играют Виктор Добронравов, Людмила Максакова и Евгений Князев, в «Ветре…» задействованы всего три актера, один из них Владимир Вдовиченков.

Советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас согласился стать худруком Вахтанговского театра в 2007 году. В феврале 2022-го он сообщил, что подал заявление об увольнении, а 1 марта того же года уехал из России, объяснив это необходимостью лечения. В мае 2022 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали разговор с Туминасом, в котором он поддержал Украину и выразил готовность поставить пьесу про Степана Бандеру.

Сам режиссер в интервью «Московскому комсомольцу» сказал, что его якобы предупредили о пранке, но «все смыслы перевернули, и в какой-то момент разговора игра перестала быть игрой». По его словам, это превратили в «расправу» над ним и над Вахтанговским театром. Распространившиеся после этого сообщения о том, что он намерен прославлять Бандеру, Туминас назвал «бредом» и «мерзостью».

В России эта история вызвала возмущение. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о лишении Туминаса премии правительства России в области культуры, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру проверить высказывания режиссера на экстремизм.

В марте 2024 года Римас Туминас умер в больнице в Италии в возрасте 72 лет. С 2014 года он боролся с раком легких.