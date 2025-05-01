Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда дирижеру, президенту Московского международного дома музыки Владимира Спивакова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание Героя труда присвоено Спивакову за «особые трудовые заслуги перед государством и народом», говорится в документе.

Этим же указом президент присвоил звание Героя труда еще нескольким россиянам:

— заместителю научного руководителя челябинского Всероссийского научно-исследовательского института им. академика Е.И. Забабахина Юрию Дикову;

— слесарю-электромонтажнику Тверского вагоностроительного завода Вячеславу Зинцову;

— трактористу, управляющему отделением «Зори Кавказа» в Ингушетии Султангирею Костоеву;

— главному врачу больницы № 2 в Горловке (ДНР) Нелле Якуненко.

В 2024 году Владимиру Спивакову исполнилось 80 лет. В разные годы ему присвоили звания народного артиста СССР, заслуженного артиста РСФСР и других бывших союзных республик. Спиваков награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999), II степени (2009) и I степени (2019). В 2006 году дирижера признали артистом мира ЮНЕСКО.

В апреле Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени певца Юрия Антонова.