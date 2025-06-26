Президент России Владимир Путин своим указом продлил на пять лет — до 2030 года — отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Предыдущая отсрочка действовала с 2020 по 2025 годы. Она распространяется на россиян-старообрядцев, которые переселились из-за рубежа на Дальний Восток на постоянное место жительства и работают в фермерских хозяйствах. Согласно указу Путина, право на получение отсрочки предоставляется по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской старообрядческой церкви.

В начале апреля российский лидер подписал указ о предоставлении гражданства по упрощенной схеме старообрядцам, переехавшим на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников. Для этого им не нужно подтверждать знание русского языка и российской истории, а также выполнять требование о постоянном проживании в стране.

В 2021 году Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность министра обороны, рассказал о привлечении старообрядцев, проживающих в степях и тайге, к обучению военных подразделений Сил специальных операций ведомства.

Шойгу отметил, что многие из них — «невероятно опытные по жизни, рукастые» люди, которые могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить» в непростых климатических условиях, однако не уточнил, чему именно они будут обучать бойцов спецназа.